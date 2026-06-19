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За шесть часов уничтожены 216 вражеских дронов над регионами России

Атака продолжалась с 08.00 до 14.00 по московскому времени.
19-06-2026 15:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За шесть часов средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 08.00 до 14.00 по московскому времени. Уточняется, что дроны били самолетного типа.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей. Также беспилотные летательные аппараты сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили в небе над Россией 133 беспилотника ВСУ. Украинские боевики пытались атаковать 12 регионов России, а также акваторию Черного моря.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#пво #бпла #ВСУ #регионы россии
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