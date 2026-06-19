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Белорусские следователи осмотрели атакованный ВСУ автобус под Брянском

В нем ехала детская футбольная команда из Белоруссии.
Дима Иванов 19-06-2026 14:08
© Фото: СК России © Видео: СК России

Белорусские следователи осмотрели место удара украинских боевиков по автобусу с детской футбольной командой под Брянском, а также само транспортное средство, отбуксированное на спецстоянку. Выезд организовал Следственный комитет России в рамках межгосударственного сотрудничества.

Следователи России и Белоруссии провели оперативное совещание. Белорусским коллегам предоставили копию уголовного дела, фото обломков БПЛА и другие материалы, имеющие значение для расследования.

ВСУ совершили террористическую атаку на автобус с детьми 17 июня. В результате целенаправленного удара беспилотника погибла беременная женщина, восемь человек, включая шестерых детей, пострадали. В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела о теракте.

#белоруссия #Брянская область #автобус #ск россии
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