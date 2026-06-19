Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ у Красного Лимана

Военнослужащие подразделений беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны России, основные усилия направлены на срыв ротации личного состава и перекрытие путей подвоза боеприпасов.

На опубликованных ведомством видеозаписях видно, как операторы ударных дронов ведут охоту на группы противника, пытающиеся просочиться в лесополосы для занятия позиций. Благодаря работе воздушной разведки в режиме реального времени удается фиксировать передвижения и наносить точные удары. На кадрах запечатлены моменты прямого попадания FPV-дронов - сначала беспилотник пикирует на цель, после чего изображение обрывается.

В ведомстве подчеркнули, что боевая работа ведется не только по пехоте, но и по бронированной и автомобильной технике, робототехническим средствам и укрытиям. Операторы работают в тесной связке с разведывательными БПЛА, что позволяет корректировать огонь и оперативно реагировать на действия противника. Применение ударных беспилотников на Краснолиманском направлении существенно осложняет украинским формированиям переброску резервов и ведение оборонительных действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.