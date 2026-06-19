МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ингушетии спасшего ребенка мальчика унесло течением, его ищут 20 тысяч человек

Подробности поисковой операции рассказал координатор Байрам.
Дима Иванов 19-06-2026 14:27
© Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

В Ингушетии 20 тысяч добровольцев ищут пропавшего в бурной реке подростка, который бросился спасать другого мальчика, но его самого унесло течением. Об этом сообщил 360.ru информационный координатор поисков с позывным Байрам.

По его словам, поиски продолжаются уже четвертый день. В первые двое суток без предварительной регистрации на место прибыли около 2 000 человек, а затем число добровольцев значительно увеличилось.

На помощь приехали жители Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Участники поисков обследуют русло реки. Они также пытались построить дамбу, чтобы снизить уровень воды, однако сделать это не удалось.

Местный житель и волонтер рассказал, что мальчик бросился в воду, пытаясь спасти другого ребенка.

«Он увидел, что ребенок оказался в опасности, и пошел его спасать. Перед этим сказал своему другу: "Мы же мужчины, давай спасем его". Он бросился спасать ребенка. Ребенка удалось спасти, но сам он обратно не выбрался», - рассказал собеседник.

По словам волонтера, к поискам присоединились не только жители российских регионов, но и представители стран СНГ. В операции также участвуют сотрудники экстренных служб, бойцы ОМОН, подразделения «Ахмат» и волонтеры.

Женщины готовят для участников поисков еду, жители привозят воду, фонари и рации. Дети также хотят принять участие в поисковой операции, однако организаторы не допускают их к работам. Зона поисков растянулась более чем на 20 километров.

prevnext
1 / 4
© ГУ МЧС по Республике Ингушетия
#в стране и мире #ингушетия #пропал ребенок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 