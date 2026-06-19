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Путин провел оперативное совещание с Совбезом

На заседании с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров по одному из направлений внешней политики.
Андрей Юдин 19-06-2026 14:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках заседания с докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь СБ РФ и зампредседателя Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Предыдущий сбор постоянных членов Совета безопасности РФ проходил 11 июня. В рамках совещания обсуждались меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.

#Сергей Лавров #Владимир Путин #Совещание #совет безопасности рф
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