Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках заседания с докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь СБ РФ и зампредседателя Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Предыдущий сбор постоянных членов Совета безопасности РФ проходил 11 июня. В рамках совещания обсуждались меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.