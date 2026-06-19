МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что разговоры с Россией с позиции силы ни к чему не приведут

В Москве подчеркнули, что готовы к переговорам по Украине.
Константин Денисов 19-06-2026 13:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия готова к переговорам по Украине, но, если Европа хочет принять в них участие, ей следовало бы сначала ознакомиться с реальным положением дел на поле боя. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться», - сказал Песков.

Он добавил, что ЕС не стоит разговаривать с Россией с позиции силы - это ни к чему не приведет. Кроме того, РФ продолжит наносить удары по позициям ВСУ, положение которых скоро станет катастрофическим.

По мнению Пескова, агрессивная риторика Европы в отношении Москвы вызвана некомпетентностью и глупостью местных политиков. Пресс-секретарь российского лидера также отметил высокий уровень работы ПВО РФ, «несмотря ни на что».

#Россия #в стране и мире #Украина #Европа #ВСУ #Кремль #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 