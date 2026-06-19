Россия готова к переговорам по Украине, но, если Европа хочет принять в них участие, ей следовало бы сначала ознакомиться с реальным положением дел на поле боя. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших ВС. Эти удары будут продолжаться», - сказал Песков.

Он добавил, что ЕС не стоит разговаривать с Россией с позиции силы - это ни к чему не приведет. Кроме того, РФ продолжит наносить удары по позициям ВСУ, положение которых скоро станет катастрофическим.

По мнению Пескова, агрессивная риторика Европы в отношении Москвы вызвана некомпетентностью и глупостью местных политиков. Пресс-секретарь российского лидера также отметил высокий уровень работы ПВО РФ, «несмотря ни на что».