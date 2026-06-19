МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Юрковку в ДНР

Юрковка находится в 10 километрах от Славянска и Краматорска, отметили в МО РФ.
19-06-2026 13:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с эпизодами боев за населенный пункт Юрковка на территории Донецкой Народной Республики. Их вели подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что от Юрковки до Славянска и Краматорска остается около 10 километров. Об освобождении населенного пункта сообщалось сегодня

Штурмовики прорвали оборону неприятеля в районе Юрковки после тщательной разведки, а также мощного огневого поражения, нанесенного российскими огневыми средствами. 

Сообщается, что освобождение Юрковки открывает штурмовикам группировки войск «Юг» возможности по развитию успеха на Славянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #спецоперация #группировка юг #Юрковка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 