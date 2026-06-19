Минобороны России показало видео с эпизодами боев за населенный пункт Юрковка на территории Донецкой Народной Республики. Их вели подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что от Юрковки до Славянска и Краматорска остается около 10 километров. Об освобождении населенного пункта сообщалось сегодня.

Штурмовики прорвали оборону неприятеля в районе Юрковки после тщательной разведки, а также мощного огневого поражения, нанесенного российскими огневыми средствами.

Сообщается, что освобождение Юрковки открывает штурмовикам группировки войск «Юг» возможности по развитию успеха на Славянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.