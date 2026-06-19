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Артиллерист сообщил об уничтожении 12 ПВД под Константиновкой за неделю

Удары наносятся 152-мм снарядами по блиндажам и укреплениям противника, в том числе железобетонным. Попадание в радиусе 10 метров, по оценке артиллериста, не оставляет цели шансов.
Игорь Лапик 19-06-2026 15:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллерийские расчеты 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» за неделю уничтожили 12 пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Об этом в интервью корреспонденту Игорю Лапику сообщил старший наводчик орудия с позывным Золотой.

«За неделю отработали по 12 ПВД противника - это пункт военной дислокации. Там находится живая сила. Это выкопанные блиндажи, укрепленные мешками с землей, иногда это бетонные укрепления. Калибр большой - 152 миллиметра. Если это попадание в радиусе 10 метров, то там уже ничего не остается», - пояснил артиллерист.

Огонь ведется как по путям отхода украинских формирований из города, так и по районам, где враг пытается подтянуть резервы и подвезти боеприпасы.

«Цели уничтожаются, поддаются каждый день. Основное, конечно, сейчас -  это поддержка пехотных подразделений. То есть помогаем им, так сказать, прокладывать путь», - рассказал заместитель командира батареи по военно-политической работе с позывным Донбасс.

Артиллеристы отмечают, что в ходе штурма Константиновки окрестности и сам город были зачищены от операторов дронов ВСУ, что позволило подтянуть орудия ближе к линии фронта. Командир гаубичного дивизиона 103-го полка с позывным Резвый сообщил, что противник практически не применяет артиллерию на данном направлении.

«У них и боеприпасы, наверное, кончаются, и советской техники уже не осталось артиллерийской. Натовская уже вся вышла из строя, скорее всего, да и не поставляют больше», - считает Резвый.

В настоящее время передний край российских подразделений проходит на северо-западных окраинах Константиновки. Как сообщил командир роты с позывным Яриус, его группа занимается выявлением огневых точек противника и передачей целеуказаний для артиллерии и FPV-дронов. В украинских соцсетях и блогах фиксируется обеспокоенность ситуацией в городе, появляются сообщения о сотнях погибших, переполненных госпиталях и призывах командиров оставить Константиновку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #ДНР #наш эксклюзив #константиновка
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