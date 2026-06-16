На Запорожском направлении расчеты БПЛА группировки «Восток» проводят стерилизацию местности - зачищают территорию от разрозненных групп ВСУ. Таким образом, за последние сутки взяты несколько укрепленных позиций боевиков.

Охота на так называемых «дронов-ждунов» для бойцов группировки «Восток» становится регулярной боевой задачей. Операторы беспилотников проводят детальную разведку маршрутов, буквально прочесывая каждую дорогу с воздуха. Только после того, как пути продвижения полностью очищены от угроз, в бой вступают штурмовые подразделения.

«За полтора месяца где-то 30 "ждунов" было уничтожено. Работает именно группа разведывательная. Соответственно, если у нас один борт в работе, остальные уже в боевой готовности. И если кто-то заметил, то даются координаты, и мы уже тогда начинаем работать конкретно со сбросами», - рассказал оператор БПЛА с позывным Лис.

Операторы дронов на Запорожском направлении - это «глаза» и надежная защита наших мотострелков. Каждое движение штурмовиков выверено - подразделения идут вперед, только когда маршрут подтвержден кадрами объективного контроля или находится под плотным сопровождением с воздуха. Лишь после такой стерилизации местности начинается штурм вражеского опорного пункта.

«Полностью веду его до конечной цели. Первое - смотрю вообще подход к самому опорнику. То же самое, как минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Второе - чтобы противник головы не поднимал», - сообщил командир штурмовой роты с позывным Салим.

Бой за каждый опорный пункт сегодня - это сложнейшая операция, где успех куется и в окопах, и в небе. Благодаря превосходству в тактике и технике инициатива полностью принадлежит нашим подразделениям. Очередной успех зафиксирован средствами объективного контроля - позиции ВСУ на Запорожском направлении перешли под контроль российской армии.

«Сидят в норках. Они стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. И произвести воздействие с помощью FPV-дронов. В основном сейчас лучше двигаться по ночам», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Митяй.

Сама природа сейчас создает дополнительные естественные условия для маскировки. Из-за летнего зноя температурный фон местности остается высоким даже ночью, что ослепляет глаза вражеских дронов. Тепловизионная оптика гексакоптеров ВСУ теряет эффективность, не в силах отличить человека от нагретой почвы. Скрытность усиливают антидроновые плащи, которые полностью нивелируют тепловой силуэт каждого бойца.

Сближение с позициями противника - самый опасный этап операции. В небе - плотный рой вражеских FPV, буквально по пять дронов на каждого бойца. К атакам с воздуха добавляются вот такие ловушки - километры колючей проволоки. Но здесь они уже перерезаны. Это хороший знак - значит, наши штурмовики преодолели препятствие и пошли на прорыв.

Продвижение группировки «Восток» идет широким фронтом в тесном взаимодействии артиллерии, авиации и расчетов ударных беспилотников. На Запорожском направлении под плотным огневым контролем наших сил остается район Новоселовки. Методичное огневое поражение наносится по позициям противника в окрестностях Долинки, Копаней и Любицкого. Здесь воины-дальневосточники уверенно пробиваются к стратегически важной автотрассе. Главная задача - полностью перерезать транспортную артерию, по которой снабжается восточный Ореховский гарнизон ВСУ. Одновременно с этим северо-западнее Александрограда наши части расширяют плацдарм за рекой Волчья в районе освобожденного населенного пункта Лесное.