В Индии ограничили работу Telegram перед пересдачей медицинского экзамена

В Индии ограничили работу Telegram перед пересдачей национального медицинского экзамена NEET. Об этом сообщает Hindustan Times, ссылаясь на индийское Национальное агентство по тестированию (NTA).

«Этот шаг направлен на предотвращение мошенничества и дезинформации в отношении кандидатов», - говорится в материале.

Предположительно, мошенники пытались обмануть претендентов, заявляя о наличии доступа к экзаменационным работам. Отмечается, что несколько каналов в Telegram требовали деньги от кандидатов и их семей в обмен на якобы предоставленный доступ к заданию.

Также Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) распорядилось отключить функцию редактирования сообщений на платформе в Индии до 30 июня для предотвращения фабрикации фальшивых «утечек документов», когда меняют старые сообщения, сохраняя исходные метки времени.

Ограничения создадут неудобства для добросовестных пользователей Telegram, признали в NTA, однако эти меры являются временными и необходимыми для защиты целостности экзамена.

Экзамен пройдет 21 июня, а доступ к мессенджеру вернут 22 июня.

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