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Две сестры в возрасте семи и 12 лет пропали в Петрозаводске

Дети ушли гулять и не вернулись домой.
Константин Денисов 16-06-2026 10:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Петрозаводске пропали две сестры - 7 и 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры 2019 г. р. и 2014 г. р.», - говорится в сообщении.

Девочки ушли из дома 15 июня около 5 часов вечера. В последний раз их видели в районе 20.00-21.00 в микрорайоне Ключевая. Свидетели вспомнили, что сестры находились в компании других несовершеннолетних.

Полиция дала приметы детей и приступила к их поиску. В настоящее время информация об их местонахождении отсутствует.

#в стране и мире #дети #карелия #полиция #происшествия
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