Две сестры в возрасте семи и 12 лет пропали в Петрозаводске

В Петрозаводске пропали две сестры - 7 и 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры 2019 г. р. и 2014 г. р.», - говорится в сообщении.

Девочки ушли из дома 15 июня около 5 часов вечера. В последний раз их видели в районе 20.00-21.00 в микрорайоне Ключевая. Свидетели вспомнили, что сестры находились в компании других несовершеннолетних.

Полиция дала приметы детей и приступила к их поиску. В настоящее время информация об их местонахождении отсутствует.