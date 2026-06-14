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Один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом под Тюменью

Еще 12 человек получили различные травмы.
Константин Денисов 15-06-2026 09:08
© Фото: vk_mchs_72, MAX

Один человек погиб в результате ДТП с вахтовым автобусом под Тюменью. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«На 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, автобус перевозил 19 пассажиров. Кроме них, в кабине и салоне находились два водителя.

После аварии два человека были госпитализированы, остальные 10 пострадавших отпущены домой. Прокуратура организовала проверку происшествия.

#в стране и мире #Тюменская область #ДТП #автобус
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