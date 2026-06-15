Россияне в составе «Ураганов» заполучили Кубок Стэнли

Спортсмены хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» впервые с 2006 года одержали победу в шестом матче серии финала плей-офф НХЛ и получили Кубок Стэнли. В завершающей игре они обыграли противников из «Вегаса» (3:0) и победили в серии до четырех побед со счетом 4:2.

В команде играют российские хоккеисты - нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Последние 11 лет в составе клубов, победивших в НХЛ, всегда есть хотя бы один россиянин.

В нынешнем розыгрыше плей-офф спортсмены «Ураганов» поочередно победили в состязаниях с командами «Оттава» (4:0), «Филадельфия» (4:0) и «Монреаль» (4:1).

В 2006 году «Каролина» выиграла в соревнованиях, когда капитаном команды был Род Бриндамор, который сейчас является главным тренером. «Ураганы» победили в финале «Эдмонтон Ойлерз». В 2002 году хоккейный клуб в финале Кубка Стэнли уступил «Детройту», завершив серию со счетом 1:4.

Ранее сборная Финляндии обыграла Швецию и в пятый раз стала победителем чемпионата мира. Во время дополнительного времени из-за ничьей со счетом 0:0 финские спортсмены смогли забросить в ворота противников решающую шайбу.