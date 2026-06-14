Военнослужащие группировки «Восток» нанесли поражение формированиям 10 бригад ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял убитыми и ранеными почти 500 человек, а также около 15 единиц техники. Задача наших бойцов - перерезать основные пути снабжения Ореховского гарнизона. По ним, а также по тыловым районам ВСУ бьет реактивная артиллерия.

Реактивная артиллерия группировки «Восток» наносит массированные удары по позициям противника на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Расчеты прицельно поражают тыловые объекты ВСУ. Главная задача - уничтожение пунктов управления беспилотниками и подавление командных центров. Работая на опережение, наши подразделения срывают попытки контратаки боевиков, лишают их «глаз» и координации.

«Вычислили ДРГ-группу на двух пикапах. Мы зарядили 20 штук снарядов и выехали. Навелись и отработали», - рассказал командир БМ-21 «Град» с позывным Яким.

Традиционно реактивные системы «Град» считаются оружием для поражения площадных целей. Однако сегодня благодаря оперативной разведке и ювелирной наводке расчеты работают точечно. Тщательная корректировка позволяет уничтожать объекты противника минимальным количеством снарядов.

«В основном осколочно-фугасными. Взрыватель переводится в режим бронебойного, как задержка, то есть он пробьет сначала, потом сдетонирует, либо обычный режим», - пояснил номер расчета с позывным Ганга.

Маршруты к линии боевого соприкосновения готовятся заранее. Артиллеристы тщательно выбирают позиции для стрельбы и пути быстрого отхода в защищенные зоны. Железное правило: одна позиция - один залп. Повторная работа с той же точки исключена.

«Карандаши» - так называют реактивные снаряды для «Града» - надежно спрятаны под густой листвой. Обнаружить позицию даже в нескольких метрах практически невозможно, а для воздушной разведки противника этот участок и вовсе выглядит необитаемым. Грамотная маскировка здесь - главный залог безопасности.

Борьба с дронами противника остается задачей номер один. Для этого расчеты выстраивают эшелонированную защиту - от штатной обварки на технике до средств радиоэлектронной борьбы. Систему замыкают посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы, которые гарантируют плотное прикрытие позиций от любых атак с неба.

«Только выехали, проехали километров десять - и тут прилетела "Баба-яга". Мы отстрелялись от нее, сбили ее, потом прилетели FPV-дроны. Мы их тоже посбивали. В итоге задачу мы выполнили», - вспоминает Яким.

Подразделения группировки войск «Восток» наступают широким фронтом. Северо-западнее Александрограда, за рекой Волчья, наши части продолжают расширять плацдарм в районе освобожденного Лесного. На Запорожском направлении активно работает боевая связка авиации и артиллерии. Под плотным огневым контролем удерживается район Новоселовки, методичные удары наносятся по позициям врага в окрестностях Долинки, Копаней и Любицкого. На этом участке воины-дальневосточники уверенно продвигаются к стратегически важной автодороге. Ключевая задача - полностью перерезать транспортную артерию, по которой идет снабжение восточного Ореховского гарнизона ВСУ.