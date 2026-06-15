Экс-президенту Роберту Кочаряну запретили выезд из Армении

Экс-президенту Армении и лидеру оппозиционного блока «Армения» Роберту Кочаряну запретили покидать территорию республики. Об этом заявил журналистам руководитель офиса политика Баграт Микоян.

Инцидент произошел в аэропорту «Звартноц». По словам Микояна, подобное развитие событий было вполне ожидаемым.

Глава офиса рассказал, что Кочаряну незаконно и без каких-либо внятных объяснений отказали в выезде из страны. При этом офис заранее уведомлял соответствующие органы, что экс-президент планирует вылететь за границу на три дня в частных целях.

Напомним, что Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год. В июле 2018 года Специальная следственная служба выдвинула против него обвинения в насильственном свержении конституционного строя. Поводом для этого стало уголовное расследование событий 1 марта 2008 года, связанных с подавлением массовых протестных акций. Помимо этого, экс-президента страны подозревают в коррупционном преступлении - получении взятки, оцениваемой как особо крупный размер.