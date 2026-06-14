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SANA: у берегов Сирии в результате диверсии повредили подводный кабель

Полное восстановление интернета может занять время из-за технической сложности ремонта.
Вероника Левшина 15-06-2026 20:53
© Фото: Egmont Strigl, imageBROKER.com, Global Look Press

Международный подводный кабель между Тартусом в Сирии и Александрией в Египте повредили в результате диверсии вблизи сирийских берегов. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на телекоммуникационную компанию.

«Саботаж подводного кабеля нарушил работу значительной части международного интернет-пространства Сирии», - отметило агентство.

Для ремонта мобилизовали специализированные группы. Однако восстановление интернет-связи может занять время из-за технической сложности починки подводных кабелей.

Ранее управляющий директор центра финансового консультирования Максим Худалов рассказал, что в случае перекрытия Ираном межконтинентальных кабелей в Ормузском проливе есть риск, что пропадет порядка 17% трафика.

#в стране и мире #сирия #Диверсия #интернет #Ремонт #подводный кабель
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