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Климатолог предрек Владивостоку и КНДР лидерство в сфере пляжного туризма

В связи с глобальным потеплением вода на пляжах Бали, Мальдив и Таиланда скоро станет слишком горячей для плавания.
Тимур Юсупов 15-06-2026 18:47
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Глобальные изменения климата уже в ближайшие десятилетия могут сместить места традиционных туристических курортов с Бали, Мальдив и Таиланда во Владивосток и КНДР. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова.

По словам ученого, сейчас в районе Индийского океана наблюдается стремительное повышение средней температуры воды. Если так продолжится и дальше, то уже в течение 15-20 лет пляжный туризм на побережьях данного региона потеряет абсолютно всю свою притягательность.

«Они находятся в критической зоне. Дело в том, что уже сейчас зимой температура воды достигает 29-30 градусов, еще пара-тройка градусов - и она будет напоминать горячую воду в ванне. Поэтому пляжный туризм на таких популярных курортах, как Мальдивские острова, Бали, Таиланд, которые расположены вблизи экватора, находится под вопросом. Время комфортного пребывания там резко сократится», - поясняет климатолог.

В связи с климатическими изменениями основные туристические направления будут постепенно смещаться на север. Комфортная для человека температура воды составляет около 25 градусов, так что наиболее привлекательными регионами для пляжного отдыха со временем станут Дальний Восток, Китай, а также Северная Корея.

Ранее аналитики назвали тройку популярных городов России для летнего отпуска. Отмечается, что в последнее время россияне заинтересовались нишевым внутренним туризмом. 

#в стране и мире #климат #отдых #туризм #курорты
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