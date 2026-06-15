Путин неоднократно обсуждал с Лукашенко создание ВСМ между Москвой и Минском

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Минск. Об этом лидер российского государства заявил на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

Президент РФ отметил, что он неоднократно обсуждал этот проект с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Президент Белоруссии это поддерживает. Никаких административных трудностей не будет», - сказал Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что ВСМ сократит путь от Москвы до Петербурга до 2 часов 15 минут. Это приблизительно в два раза превышает максимальные возможности лучших электропоездов.