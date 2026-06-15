Дроновод Сява признался, что ему особенно приятно бить расчеты БПЛА врага

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с оператором беспилотных летательных аппаратов из отряда БАРС-22 «Тигр» с позывным Сява. Он поделился своими предпочтениями в поиске целей.

«Люблю искать своих прямых противников, то есть операторов БПЛА. Прямых противников видел даже в лицо. То есть я летал на низкой высоте и нашел позицию мавикистов противника. Их тоже разобрали, тогда и "фипки" (FPV-дроны. - Прим. ред.), и "Молнии" - работало все по ним», - признался Сява.

При этом военнослужащий с позывным Тайфун в разговоре со «Звездой» подчеркнул, что даже если самих дроноводов врага обнаружить не удалось, то есть смысл бить по их антенне. Он отметил, что даже одна уничтоженная антенна выводит из строя расчет БПЛА на три-четыре дня. Что означает много спасенных жизней штурмовиков.

Ранее российский сапер рассказал, почему водитель не видит сброшенную с дрона мину. Он сообщил об этом, объясняя тонкости дистанционного минирования дорог при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.