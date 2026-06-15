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Reuters: пасынка кронпринца Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы

Член королевской семьи еще может обжаловать приговор суда.
Константин Денисов 15-06-2026 12:17
© Фото: IMAGO, Rodrigo Freitas, Global Look Press

Норвежский суд приговорил пасынка кронцпринца страны Мариуса Борга Хейби к четырем годам тюремного заключения за изнасилование. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, речь идет о двух случаях, а также о других преступлениях. Сам осужденный не признал вины именно в изнасиловании. Хейби сознался в причинении телесного вреда под воздействием наркотических средств одной из жертв.

Мариус Борг Хейби является сыном супруги норвежского кронпринца от ее прежнего брака. Он вошел в состав королевской семьи в 2001 году. Уголовное преследование в отношении фигуранта началось в 2024 году.

Всего обвинения в адрес Хейби выдвигались по четырем эпизодам изнасилования, однако по двум его оправдали. У него еще есть время обжаловать приговор.

#в стране и мире #норвегия #суд #Приговор #королевская семья
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