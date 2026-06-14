МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нью-Йорке конная полиция разгоняла баскетбольных фанатов

Фанаты разбивали стекла автомобилей, окружали полицейских, громили автобусы.
Анастасия Митина 14-06-2026 09:52
© Фото: X/nicksortor © Видео: X/nicksortor

Конная полицая вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы разогнать баскетбольных болельщиков, которые перекрыли движение. Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.

На них видно, как мужчины прыгают на полицейскую машину в Мидтауне, из-за чего было разбито лобовое стекло автомобиля. Также есть кадры, где залезают на машины по ходу движения и окружают полицейские патрули, не давая им проехать, передает aif.ru.

«В ходе беспорядков, царивших после исторической победы "Нью-Йорк Никс" в субботу вечером, были замечены разгромленные полицейские машины возле "Мэдисон Сквер Гарден", а другие болельщики громили автобусы MTA и школьные автобусы», - сообщила газета New York Post.

Отмечается, что конная полиция была замечена в центре города – на Девятой авеню, а также она перекрыла перекресток на Восьмой авеню. Из-за большого скопления людей движение на улицах города полностью перекрыто.

Местная команда «Нью-Йорк Никс» ранее обыграла «Сан-Антонио Сперс» и впервые за 53 года выиграла в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). До этого Нью-Йоркская команда всего восемь раз выходила в финал НБА и дважды была чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах.

#в стране и мире #сша #баскетбол #полиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 