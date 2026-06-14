В Нью-Йорке конная полиция разгоняла баскетбольных фанатов

Конная полицая вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы разогнать баскетбольных болельщиков, которые перекрыли движение. Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.

На них видно, как мужчины прыгают на полицейскую машину в Мидтауне, из-за чего было разбито лобовое стекло автомобиля. Также есть кадры, где залезают на машины по ходу движения и окружают полицейские патрули, не давая им проехать, передает aif.ru.

«В ходе беспорядков, царивших после исторической победы "Нью-Йорк Никс" в субботу вечером, были замечены разгромленные полицейские машины возле "Мэдисон Сквер Гарден", а другие болельщики громили автобусы MTA и школьные автобусы», - сообщила газета New York Post.

Отмечается, что конная полиция была замечена в центре города – на Девятой авеню, а также она перекрыла перекресток на Восьмой авеню. Из-за большого скопления людей движение на улицах города полностью перекрыто.

Местная команда «Нью-Йорк Никс» ранее обыграла «Сан-Антонио Сперс» и впервые за 53 года выиграла в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). До этого Нью-Йоркская команда всего восемь раз выходила в финал НБА и дважды была чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах.