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Су-35С прикрыл вертолеты при нанесении авиаударов по врагу в зоне СВО

Вылеты истребители совершают в любое время и с различными типами вооружений.
14-06-2026 09:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Южная» в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что целью боевого дежурства в воздухе стало прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов. Отмечается, что огонь наносился по живой силе противника и его пунктам временной дислокации.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время и с различными типами авиавооружений. Их работа не зависит от погодных условий.

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С в конце мая этого года. Сообщалось, что машины поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#вкс россии #вертолеты #Минобороны России #истребители #спецоперация #су-35с #авиаудары #боевое дежурство
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