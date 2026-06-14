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Истребитель F/A-18 Hornet упал у озера в штате Вашингтон

На месте крушения начался лесной пожар.
Владимир Рубанов 14-06-2026 05:17
© Фото: 1BethDutton, Х

Военный самолет потерпел крушение в штате Вашингтон на северо-западе США. Об этом сообщило издание KIRO 7 News. Пожарные пытаются потушить лесной пожар, возникший на месте его падения в округе Якима.

Представитель Корпуса морской пехоты США сообщил, что истребитель F/A-18 Hornet, приписанный к 11-й авиационной группе 3-го авиакрыла морской пехоты, потерпел аварию без человеческих жертв во время плановых учений примерно в 55 милях к юго-востоку от Сиэтла, штат Вашингтон.

По данным пожарной службы, пилот смог благополучно катапультироваться и был доставлен в больницу. В управлении шерифа округа Якима сообщили, что он получил легкие травмы.

Авария произошла около 12:15 недалеко от озера Римрок. Лесная служба США и Департамент природных ресурсов оказывают помощь в тушении пожара. Территория на южной стороне озера закрыта, отдыхающих оттуда эвакуируют.

Причина крушения самолета пока неизвестна. В заявлении Корпуса морской пехоты говорится, что расследования таких случаев могут длиться месяцами.

#истребитель #сша #крушение #F/A-18 «Hornet» #штат вашингтон #лесной пожар
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