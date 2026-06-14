В Бразилии в результате катастрофы погиб американский музыкант Оливер Три

При крушении двух вертолетов погиб североамериканский певец Оливер Три в юго-западной части Рио-де-Жанейро в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.



Артист в возрасте 32-х лет незадолго до трагедии дал концерт в Сан-Паулу 6 июня, а затем планировал отправиться в европейское турне, первый концерт которого должен был состояться 1 июля в Лиссабоне. Исполнитель имел около 20 миллионов подписчиков в социальных сетях и находился в Рио-де-Жанейро в рамках мирового турне.



Еще одной жертвой авиакатастрофы стал аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, у которого насчитывалось примерно 7,5 миллиона подписчиков. Он летел в том же вертолете, что и Оливер Три, и не выжил при падении.



Среди погибших также оказался музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес, выступавший под псевдонимом Лукас Фрота. Бразилец проживал в Майами и в последние дни сопровождал американского исполнителя. Лукас занимался электронной музыкой, вел домашнюю студию и выкладывал ролики о своих путешествиях в разные страны.

Пилотом второго вертолета был Шарль Марсийак. По словам его близких, он являлся очень опытным и серьезным специалистом. Уточняется, что люди, которые летали с ним, ценили его за ответственность и серьезный подход к делу.