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В Бразилии в результате катастрофы погиб американский музыкант Оливер Три

Артист находился в Рио-де-Жанейро в рамках мирового турне.
Дарья Неяскина 14-06-2026 23:04
© Фото: Global Look Press, CHRIS TUITE

При крушении двух вертолетов погиб североамериканский певец Оливер Три в юго-западной части Рио-де-Жанейро в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Артист в возрасте 32-х лет незадолго до трагедии дал концерт в Сан-Паулу 6 июня, а затем планировал отправиться в европейское турне, первый концерт которого должен был состояться 1 июля в Лиссабоне. Исполнитель имел около 20 миллионов подписчиков в социальных сетях и находился в Рио-де-Жанейро в рамках мирового турне.

Еще одной жертвой авиакатастрофы стал аргентинский видеоблогер Гаспар Прим, у которого насчитывалось примерно 7,5 миллиона подписчиков. Он летел в том же вертолете, что и Оливер Три, и не выжил при падении.

Среди погибших также оказался музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес, выступавший под псевдонимом Лукас Фрота. Бразилец проживал в Майами и в последние дни сопровождал американского исполнителя. Лукас занимался электронной музыкой, вел домашнюю студию и выкладывал ролики о своих путешествиях в разные страны.

Пилотом второго вертолета был Шарль Марсийак. По словам его близких, он являлся очень опытным и серьезным специалистом. Уточняется, что люди, которые летали с ним, ценили его за ответственность и серьезный подход к делу. 

#в стране и мире #вертолет #Бразилия #Рио-де-Жанейро #Оливер Три
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