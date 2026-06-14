На Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

В четырех сельских поселениях Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает администрация муниципалитета в Max.
«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений», - говорится в сообщении.
Администрация района предупреждает, что вода может зайти в жилые дома в станице Троицкая. Жителей уже проинформировали о возможной эвакуации. На данный момент пункт временного размещения развернули в местном Доме культуры.
Известно, что в Крымском районе вода охватила уже свыше 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. На более 1,3 тыс. га находятся посевы пшеницы.
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