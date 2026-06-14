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На Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Есть риск затопления жилых домов в станице Троицкая.
Виктория Бокий 14-06-2026 14:08
© Фото: MAX/Администрация Крымского района

В четырех сельских поселениях Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает администрация муниципалитета в Max.

«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений», - говорится в сообщении.

Администрация района предупреждает, что вода может зайти в жилые дома в станице Троицкая. Жителей уже проинформировали о возможной эвакуации. На данный момент пункт временного размещения развернули в местном Доме культуры.

Известно, что в Крымском районе вода охватила уже свыше 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. На более 1,3 тыс. га находятся посевы пшеницы.

#в стране и мире #вода #Кубань #Потоп #прорыв дамбы
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