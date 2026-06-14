МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры уничтожения фуры с дронами ВСУ

Бойцы во время разведки обнаружили грузовой автомобиль, а рядом с ним живую силу противника.
14-06-2026 11:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Появились кадры уничтожения мобильной позиции ударных дронов ВСУ дальнего действия расчетами бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ими делится Минобороны России.

Сообщается, что подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе врага грузовой автомобиль. Из него боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.

После разведывательных мероприятий по врагу был нанесен удар. Пусковые установки дронов и фура противника были уничтожены.

Ранее дроноводы сожгли бронемашины Humvee и «Казак» на Добропольском направлении СВО. Такие действия приносят подразделениям российской армии значительные оперативные преимущества. Систематическое уничтожение средств передвижения, доставки и нанесения огневого поражения парализует логистику и подрывает боевой потенциал противника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #спецоперация #фура #БПС «Варяг»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 