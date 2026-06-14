Появились кадры уничтожения фуры с дронами ВСУ

Появились кадры уничтожения мобильной позиции ударных дронов ВСУ дальнего действия расчетами бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ими делится Минобороны России.

Сообщается, что подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе врага грузовой автомобиль. Из него боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.

После разведывательных мероприятий по врагу был нанесен удар. Пусковые установки дронов и фура противника были уничтожены.

Ранее дроноводы сожгли бронемашины Humvee и «Казак» на Добропольском направлении СВО. Такие действия приносят подразделениям российской армии значительные оперативные преимущества. Систематическое уничтожение средств передвижения, доставки и нанесения огневого поражения парализует логистику и подрывает боевой потенциал противника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.