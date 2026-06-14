Худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

В дорожной аварии погиб Евгений Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Подробности случившегося не приводятся. Кравченко назвал гибель Кушпеля тяжелой утратой для города.

Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. Его творческая карьера началась с участия в любительском театре в 1975 году. Он получил высшее образование в Астраханском институте рыбной промышленности и хозяйства в 1979 году и продолжил обучение на режиссерском факультете Краснодарского университета культуры.

Его дебют в кино состоялся в 1985 году в фильме «Бармен из золотого якоря». Свою профессиональную режиссерскую деятельность Кушпель начал в 1999 году. В 2016 году он прошел курс «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.

Кушпель был удостоен звания заслуженного работника культуры Кубани и являлся членом Союза театральных деятелей России. Он активно занимался постановкой спектаклей, написанием сценариев и ведением фестивальных и концертных программ на краевом и всероссийском уровнях. Он сыграл более 70 ролей в кино и озвучивал ключевые мероприятия города, такие как акция «Бескозырка» и парад Победы.