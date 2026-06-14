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NYT: в некоторых штатах США набирают силу сепаратистские движения

В Вашингтоне и Орегоне готовят референдум о создании независимой Каскадии и выходе из состава страны в 2028 году.
Дарья Ситникова 14-06-2026 00:32
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

В некоторых американских штатах и регионах Канады активизировались сепаратистские движения. Об этом сообщила газета The New York Times.

Организация Cascadia Democratic Action подготавливает референдумы в Вашингтоне и Орегоне о создании независимой Каскадии и выходе из состава США в 2028 году. Это произойдет в том случае, если к тому времени не улучшится ситуация в отношениях с федеральными властями.

Отмечается, что во второй президентский срок Дональда Трампа население страны «находится в абьюзивных отношениях с федеральным правительством», и «развод - это правильный выход» из них. Активисты в Техасе и Калифорнии также выступают за независимость.

Ко всему этому, в октябре жители провинции Альберта собираются проголосовать по вопросу отделения от Канады. Других подробностей не приводится.

С начала операции США на Ближнем Востоке рейтинги американского президента упали до минимума с начала его второго президентского срока. Деятельность республиканца одобряет всего лишь 31% избирателей.

#в стране и мире #сша #Канада #Cascadia Democratic Action #сепаратистские движения
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