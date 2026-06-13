Артиллеристам группировки войск «Запад» важно иметь возможность работать по разным целям: от командных пунктов в тылу врага и до передовых позиций противника, где укрывается украинская пехота. Поэтому, несмотря на риски, расчеты 236-й гвардейской артиллерийской бригады работают на довольно небольшом расстоянии от линии боевого соприкосновения. То, что обстановка в воздухе здесь непростая, чувствуется еще во время пути на огневую позицию.

Сама стрельба гаубицы «Мста-С» происходит сейчас исключительно с закрытых огневых позиций. Любых лишних движений артиллеристы стараются избегать. Но иногда гаубицу все же приходится экстренно уводить с позиции и прямо на ходу искать новые укрытия.

Известно, что в день артиллеристы могут тратить около 50 снарядов. Интенсивность стрельбы у расчета очень высокая. Осколочно-фугасные боеприпасы, которыми расчет ведет огонь, отлично справляются с уничтожением вражеской техники.

На время повышенной активности украинских дронов артиллеристы отгоняют «Мста-С» на дополнительные позиции. Потому за день работы вражеская разведка так или иначе, но может выявить огневую точку и отправить к орудию те же гексакоптеры, FPV-дроны и ударные БПЛА самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают расширять зону контроля на Краснолиманском направлении. Наши штурмовики наступают сразу с нескольких сторон, рвут оборону врага в окрестностях Красного Лимана, который противник пытается оборонять. Тактика у украинских боевиков все та же – упор они делают на дистанционное воздействие при помощи ударных БПЛА разного типа и попытки сохранить за собой позиции за счет мощных укреплений. Поэтому именно за лишение врага снабжения сейчас отвечают артиллеристы и операторы БПЛА «Западной» группировки.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» ударил по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Мощный залп 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность свыше 20 километров полностью уничтожил все поставленные цели.