ВС США сбили несколько иранских дронов над Ормузским проливом

США сбили несколько дронов, якобы запущенных Ираном для атаки на торговые суда. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американцы уверены, что несколько ударных дронов одноразового действия запустила иранская сторона. Отмечается, что они были нацелены на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

«Иран запустил несколько ударных БПЛА одноразового действия в попытке нанести удары по торговым судам... Американские силы за последние часы сбили все», — приводит фрагмент из сообщения RT.

По данным CENTCOM, движение судов через пролив продолжается. Международный торговый коридор открыт для транзита.

Ранее агентство Fars сообщало, что Тегеран намерен атаковать объекты, связанные с экономической деятельностью американского миллиардера Илона Маска. Они хотят это сделать в ответ на американские удары по водным объектам на юге Ирана.