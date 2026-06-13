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Пентагон заключил с Lockheed Martin контракты на $5 млрд по F-35

Они касаются поддержки всего жизненного цикла самолетов.
Владимир Рубанов 13-06-2026 04:00
© Фото: lockheedmartin.com

Министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin контракты на общую сумму около $5 млрд. Они связаны с производством, техническим обслуживанием, модернизацией и эксплуатацией истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Как сообщили в Пентагоне, пакет включает три основных соглашения, направленных на поддержку всего жизненного цикла самолетов.

Самый крупный контракт на $3,91 млрд предусматривает закупку систем для подготовки пилотов, а также проведение испытаний, производство, переброску, модернизацию и техобслуживание F-35. Второй контракт на сумму около $1 млрд связан с обеспечением работы объектов по обслуживанию истребителей и совершенствованием их программного обеспечения. Еще $200 млн Lockheed Martin получит за расширение мощностей по ремонту самолетов.

Эти соглашения заключаются на фоне масштабной модернизации парка F-35, связанной с внедрением пакета Technology Refresh 3 (TR-3). Как сообщила Lockheed Martin в июле, компания планирует выпустить в этом году до 110 модернизированных самолетов. С 19 июля начались первые поставки. Модернизация обеспечивает значительное увеличение вычислительной мощности, памяти и пропускной способности процессоров. Это нужно для поддержки систем наблюдения, электронной борьбы и интеграции новых вооружений в рамках будущего пакета Block 4.

Программа F-35 остается самой дорогой системой вооружений в истории США. По данным Пентагона, общая стоимость программы оценивается примерно в $2 трлн. Ранее сообщалось, что Великобритания может отказаться от закупки несущих ядерные бомбы F-35A из-за нехватки денег.

#авиация #в стране и мире #сша #Пентагон #f-35 #модернизация #lockheed martin
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