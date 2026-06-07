В США объяснили запрет арбитру из Сомали на въезд в страну

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани объяснил, почему сомалийского арбитра Омара Артана не пустили в США. Об этом сообщил aif.ru.

«Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение», - сказал он.

Джулиани отметил, что Артан «общался с плохими людьми», из-за чего его и не пустили в США. Других подробностей он не привел, сказав, что «на этом остановиться».

Инцидент с лучшим арбитром Африки прошлого года случился на прошлой неделе. Он приехал в Соединенные Штаты по действующей визе.

Сначала представители таможни и пограничного контроля предложили ему пройти дополнительный осмотр, а после отказали во въезде без объяснения причин. После этого стало известно, что он рассудит матч за Суперкубок УЕФА.