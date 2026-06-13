Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что это лишь первый этап в многолетнем процессе интеграции.

Мадьяр объяснил, что согласие Венгрии стало возможным благодаря подписанию Украиной соглашения о правах венгров в Закарпатье. В своем видеообращении он отметил, что начало переговоров является важным, но не окончательным шагом. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала переговорный процесс в 2012 году, но до сих пор не завершила его.

Ранее сообщалось о подписании соглашения между Украиной и Венгрией, направленного на расширение прав венгерского национального меньшинства в Украине. Нерешенным остается вопрос о представительстве меньшинства в Верховной Раде. Этот вопрос временно отложили. Стороны договорились обратиться в Венецианскую комиссию и ОБСЕ для разъяснения возможных механизмов реализации данного требования.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС согласовали начало официальных переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Переговоры будут охватывать ключевые принципы и ценности Евросоюза, такие как верховенство права и демократические институты. Официальное начало переговоров запланировано на 15 июня на первой межправительственной конференции.