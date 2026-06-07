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Financial Times: вспышка Эболы в ДРК стала репетицией новой пандемии

По мнению газеты, мы живем в эпоху, когда международное финансирование здравоохранения сокращается, а доверие общественности к науке тает.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 22:06
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Вирус Эбола, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго, это «генеральная репетиция» перед новым вызовом. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии <...> Однако вспышка в ДР Конго является генеральной репетицией того, что может произойти дальше», - говорится в материале газеты.

Авторы статьи отмечают, что мы живем в эпоху, когда международное финансирование глобального здравоохранения неуклонно сокращается. Доверие общественности к науке и многосторонним решениям тает.

Директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики объяснил газете, что вспышка вируса в ДР Конго демонстрирует слабость новой глобальной системы здравоохранения. По его мнению, в то время, как медработники и ученые как никогда хорошо подготовлены к подобным вызовам, институты и общественная поддержка, которые им необходимы для работы, сейчас нестабильны, как никогда за последние годы.

Газета также ссылается на профессора в области глобального здравоохранения Оксфордского университа Труди Ланг. Она отметила, что вспышка Эболы проверяет системы, которые потребуются для гораздо более масштабной чрезвычайной ситуации.

«Это трагедия для местного сообщества, хотя и не такая уж и насущная угроза для наших зеленых пригородов <...> Но следующая может стать таковой», - заявила Ланг.

Ранее министерство связи ДР Конго сообщило, что число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 676. Количество смертей составило 136 человек. По данным новостного портала SBS News, в трех ведущих лабораториях страны по диагностике вируса отмечается острая нехватка реактивов для проведения тестов крови. Это ставит под угрозу программу по недопущению распространения инфекции.

Заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес ранее выразил крайнюю обеспокоенность беспрецедентными темпами распространения лихорадки Эбола в Конго. По его словам, меры реагирования пока отстают. Он отметил, что через две недели после того, как «Врачи без границ» официально объявили о выявлении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури, скорость распространения заболевания вызывает особую тревогу.

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