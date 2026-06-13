Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ сожгли на Ореховском направлении бронеавтомобиль «Козак», принадлежащий украинским военным формированиям. Эту задачу выполнили операторы FPV-дронов.

Во время боевого дежурства в Запорожской области десантники обнаружили перемещение вражеской техники и быстро нанесли по ней точный удар. Бронеавтомобиль был уничтожен до того, как достиг намеченной цели.

Командование высоко оценило действия десантников. Благодаря их профессионализму и решимости противник потерял еще одну единицу колесной бронетехники.

Ранее в Запорожской области бойцы группировки войск «Восток» вывели из строя артиллерийские установки ВСУ. Сначала барражирующие боеприпасы «Ланцет» и FPV-дроны отработали по защитным сооружениям и укрытиям. Затем последовали удары по артиллерийским системам и личному составу, находившемуся на огневых позициях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.