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Десантники сожгли бронеавтомобиль «Козак» в Запорожской области

На кадрах видно, как машина полностью охвачена огнем.
13-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ сожгли на Ореховском направлении бронеавтомобиль «Козак», принадлежащий украинским военным формированиям. Эту задачу выполнили операторы FPV-дронов.

Во время боевого дежурства в Запорожской области десантники обнаружили перемещение вражеской техники и быстро нанесли по ней точный удар. Бронеавтомобиль был уничтожен до того, как достиг намеченной цели.

Командование высоко оценило действия десантников. Благодаря их профессионализму и решимости противник потерял еще одну единицу колесной бронетехники.

Ранее в Запорожской области бойцы группировки войск «Восток» вывели из строя артиллерийские установки ВСУ. Сначала барражирующие боеприпасы «Ланцет» и FPV-дроны отработали по защитным сооружениям и укрытиям. Затем последовали удары по артиллерийским системам и личному составу, находившемуся на огневых позициях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бронеавтомобиль #беспилотники #спецоперация #запорожская область #козак #Ореховское направление
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