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В США 500 тыс. домохозяйств остались без света из-за торнадо

Больше 10 торнадо прошли через Иллинойс, Индиану и Висконсин.
Владимир Рубанов 13-06-2026 01:48
© Фото: WLS-TV © Видео: ABC 7 Chicago

Мощная буря с торнадо обрушилась на несколько американских штатов. Более полумиллиона людей остались без электричества. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на NBC News.

По информации телеканала, за ночь через Иллинойс, Индиану и Висконсин прошли более десяти торнадо. Разрушены жилые дома, повалены деревья и линии электропередач, начались масштабные отключения электроэнергии.

Наибольший ущерб был зафиксирован в городе Стритор штата Иллинойс. Местные власти сообщили о серьезных повреждениях, но погибших нет. В соседнем городе Дуайт также были разрушены некоторые дома.

В Индиане сильные порывы ветра и проливные дожди привели к затоплению улиц, падению деревьев и повреждению линий электропередач. В Меррилвилле стихия разрушила жилые здания и сорвала часть кровли местной школы.

#в стране и мире #сша #Погода #Торнадо #«буря» #стихийные бедствия #Индиана #Иллинойс #висконсин #Чикаго
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