В США 500 тыс. домохозяйств остались без света из-за торнадо

Мощная буря с торнадо обрушилась на несколько американских штатов. Более полумиллиона людей остались без электричества. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на NBC News.

По информации телеканала, за ночь через Иллинойс, Индиану и Висконсин прошли более десяти торнадо. Разрушены жилые дома, повалены деревья и линии электропередач, начались масштабные отключения электроэнергии.

Наибольший ущерб был зафиксирован в городе Стритор штата Иллинойс. Местные власти сообщили о серьезных повреждениях, но погибших нет. В соседнем городе Дуайт также были разрушены некоторые дома.

В Индиане сильные порывы ветра и проливные дожди привели к затоплению улиц, падению деревьев и повреждению линий электропередач. В Меррилвилле стихия разрушила жилые здания и сорвала часть кровли местной школы.