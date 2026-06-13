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Россиянка в 16-й раз выиграла чемпионат мира по бильярду

Чемпионат проходил в Сургуте.
Виктория Бокий 13-06-2026 14:24
© Фото: Telegram/mironovadi777

Российская бильярдистка Диана Миронова в 16-й раз стала победительницей на чемпионате мира по свободной пирамиде. Турнир проходил в Сургуте.

В финальном матче Миронова обошла соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6:2. Победительница обновила свой же мировой рекорд по титулам на чемпионате мира.

На соревнованиях среди мужчин победу одержал россиянин Александр Молчанов. В финале он обыграл белоруса Дениса Колосова.

Известно, что 30-летняя Диана Миронова является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. В 2023 году она завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.

#Спорт #сургут #бильярд #чемпионат мира по бильярду #бильярдистка #диана миронова
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