Россиянка в 16-й раз выиграла чемпионат мира по бильярду

Российская бильярдистка Диана Миронова в 16-й раз стала победительницей на чемпионате мира по свободной пирамиде. Турнир проходил в Сургуте.

В финальном матче Миронова обошла соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6:2. Победительница обновила свой же мировой рекорд по титулам на чемпионате мира.

На соревнованиях среди мужчин победу одержал россиянин Александр Молчанов. В финале он обыграл белоруса Дениса Колосова.

Известно, что 30-летняя Диана Миронова является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. В 2023 году она завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.