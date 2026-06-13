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Краснокнижного кита спасли у берегов Мурманской области

Несколько дней назад он запутался в сетях и не мог выбраться самостоятельно.
Анастасия Митина 13-06-2026 13:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Краснокнижного кита Петю удалось спасти у берегов Мурманской области. Он получил раны от натянутых веревок и больше недели пытался выбраться сам.

Застрявшего кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий, позже его видели у острова Кильдин. Для его освобождения приехала группа с Сахалина. Перед спасательной операцией сотрудники следили за перемещением и поведением животного.

На его теле образовались раны и порезы от тугих веревок. Спасатели смогли оперативно снять сети и обработать раны. После операции, которая продлилась меньше часа, кит Петя ушел в открытое море.

«Погода портится, но ученые остаются на месте - пока есть возможность, они будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены», - написал губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее на берег Камчатки выбросило японского кита, который запутался в веревке, животное погибло. Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница отметила, что веревка охватила верхнюю челюсть кита и зацепилась за китовый ус.

#в стране и мире #Мурманская область #спасение #киты
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