Краснокнижного кита спасли у берегов Мурманской области

Краснокнижного кита Петю удалось спасти у берегов Мурманской области. Он получил раны от натянутых веревок и больше недели пытался выбраться сам.

Застрявшего кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий, позже его видели у острова Кильдин. Для его освобождения приехала группа с Сахалина. Перед спасательной операцией сотрудники следили за перемещением и поведением животного.

На его теле образовались раны и порезы от тугих веревок. Спасатели смогли оперативно снять сети и обработать раны. После операции, которая продлилась меньше часа, кит Петя ушел в открытое море.

«Погода портится, но ученые остаются на месте - пока есть возможность, они будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены», - написал губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее на берег Камчатки выбросило японского кита, который запутался в веревке, животное погибло. Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница отметила, что веревка охватила верхнюю челюсть кита и зацепилась за китовый ус.