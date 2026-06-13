МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный самолет упал во время посадки на северо-востоке Индии

Причины произошедшего устанавливаются.
Анастасия Митина 13-06-2026 11:43
© Фото: Telegram/ClashReport © Видео: Telegram/ClashReport

Военный самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат, расположенном на северо-востоке Индии. Об этом сообщили военно-воздушные силы страны.

«Сегодня в Джорхате произошла авария с самолетом Ан-32 ВВС Индии», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Отмечается,что для установления причин происшествия создается следственная комиссия. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее в пакистанской зоне Кашмира разбился военный вертолет Ми-17, экипаж погиб. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

#Индия #Самолет #крушение #Ан-32
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 