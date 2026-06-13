Военный самолет упал во время посадки на северо-востоке Индии

Военный самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат, расположенном на северо-востоке Индии. Об этом сообщили военно-воздушные силы страны.

«Сегодня в Джорхате произошла авария с самолетом Ан-32 ВВС Индии», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Отмечается,что для установления причин происшествия создается следственная комиссия. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее в пакистанской зоне Кашмира разбился военный вертолет Ми-17, экипаж погиб. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.