Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставки в МО

Кир Стармер заявил, что намерен оставаться на посту лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и премьер-министра, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его замминистра и еще двух помощников. Об этом он сказал в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

«Я не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году: служить своей стране и выполнять мандат», - прокомментировал Стармер.

По оценкам политических аналитиков, отставки в Минобороны стали очень чувствительным ударом по авторитету Стармера. Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не опубликованный план инвестиций в оборону, пишет Life.ru.

Напомним, в четверг Джон Хили ушел с поста главы оборонного ведомства из-за недовольства недостаточными инвестициями в оборону Соединенного Королевства. После этого заместитель министра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис стал новым главой Минобороны страны.

Политолог Владимир Шаповалов в разговоре со «Звездой» назвал отставку Хили свидетельством кризиса в британском правительстве. Он подчеркнул неудовлетворительную работу министерства обороны, из-за которой Великобритания стала недееспособной в военном плане.