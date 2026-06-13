Демонтаж фамилии Трампа с центра Кеннеди скрыли от зрителей

Демонтаж фамилии президента США Дональда Трампа со стены центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди скрыли от зрителей, собравшихся у главной столичной концертно-театральной площадки. На опубликованных кадрах слышно, как горожане скандировали призывы снять фамилию Трампа.

Под восточным фасадом театра в ночь на субботу собрались сотни человек. Рабочие в касках и светоотражающих жилетах весь день до этого строили многоуровневую конструкцию к фамилии президента.

Когда леса были готовы, рабочие растянули белую промышленную ткань с синими полосами, закрыв тем самым половину стены. Тогда оставшиеся зрители увидели, как исчезло имя президента.

Демонтаж ожидали с понедельника, когда с сайта театра пропала фамилия Трампа. В четверг пространство под надписью обнесли ограждением.

Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без одобрения конгресса переименовывать Кеннеди-центр в свою честь. Суд также потребовал убрать со здания фамилию президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года.