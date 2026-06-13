МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Демонтаж фамилии Трампа с центра Кеннеди скрыли от зрителей

Происходящее скрыли от наблюдавших за белой промышленной тканью с синими полосами.
Анастасия Митина 13-06-2026 10:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Демонтаж фамилии президента США Дональда Трампа со стены центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди скрыли от зрителей, собравшихся у главной столичной концертно-театральной площадки. На опубликованных кадрах слышно, как горожане скандировали призывы снять фамилию Трампа.

Под восточным фасадом театра в ночь на субботу собрались сотни человек. Рабочие в касках и светоотражающих жилетах весь день до этого строили многоуровневую конструкцию к фамилии президента.

Когда леса были готовы, рабочие растянули белую промышленную ткань с синими полосами, закрыв тем самым половину стены. Тогда оставшиеся зрители увидели, как исчезло имя президента.

Демонтаж ожидали с понедельника, когда с сайта театра пропала фамилия Трампа. В четверг пространство под надписью обнесли ограждением.

Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без одобрения конгресса переименовывать Кеннеди-центр в свою честь. Суд также потребовал убрать со здания фамилию президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года.

#в стране и мире #сша #Демонтаж #Центр Кеннеди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 