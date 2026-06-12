Умер один из самых «дорогих» художников поколения Дэвид Хокни

Умер один из самых влиятельных художников стыка веков Дэвид Хокни, он не дожил месяца до своего 89-летия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря мастера.

«Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур в современном искусстве как XX, так и XXI веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия», - приводит BBC его слова.

Хокни не просто считается одним из самых влиятельных и «дорогих» художников современности, его называют гением практически во всех областях искусства. Он был представителем поп-арта, работал с живописью, графикой и фотографией: создавал гравюры, литографии и даже витражи. Помимо этого, Хокни разработал тезис о влиянии оптических приборов на реалистическую технику изображения в классическом европейском искусстве.

Одна из самых узнаваемых работ художника - «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» - была продана на аукционе за рекордные $90,3 млн. Сами бассейны стали основной темой творчества Хокни. Для него именно вода стала символом свободы и идеальным способом передать солнечный свет, блики и прозрачность.

В мире искусства выражают соболезнования в связи со смертью Дэвида Хокни, а директор галереи Тейт Алекс Фаркухарсон заявил, что учреждение «глубоко опечалено» его кончиной. Напомним, что галерея и Хокни имеют долгую историю сотрудничества. В 2008 году автор передал в дар галерее свое самое масштабное полотно «Высокие деревья близ Уортера». Знаменитый британский художник является важной частью коллекции музея, а его выставки бьют исторические рекорды посещаемости.