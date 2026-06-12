МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер один из самых «дорогих» художников поколения Дэвид Хокни

Директор галереи Тейт Алекс Фаркухарсон заявил, что учреждение «глубоко опечалено» кончиной художника.
Гоар Хачатурян 12-06-2026 14:21
© Фото: tate.org.uk

Умер один из самых влиятельных художников стыка веков Дэвид Хокни, он не дожил месяца до своего 89-летия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря мастера.

«Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур в современном искусстве как XX, так и XXI веков, мирно скончался у себя дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия», - приводит BBC его слова.

Хокни не просто считается одним из самых влиятельных и «дорогих» художников современности, его называют гением практически во всех областях искусства. Он был представителем поп-арта, работал с живописью, графикой и фотографией: создавал гравюры, литографии и даже витражи. Помимо этого, Хокни разработал тезис о влиянии оптических приборов на реалистическую технику изображения в классическом европейском искусстве.

Одна из самых узнаваемых работ художника - «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» - была продана на аукционе за рекордные $90,3 млн. Сами бассейны стали основной темой творчества Хокни. Для него именно вода стала символом свободы и идеальным способом передать солнечный свет, блики и прозрачность.

В мире искусства выражают соболезнования в связи со смертью Дэвида Хокни, а директор галереи Тейт Алекс Фаркухарсон заявил, что учреждение «глубоко опечалено» его кончиной. Напомним, что галерея и Хокни имеют долгую историю сотрудничества. В 2008 году автор передал в дар галерее свое самое масштабное полотно «Высокие деревья близ Уортера». Знаменитый британский художник является важной частью коллекции музея, а его выставки бьют исторические рекорды посещаемости.

#в стране и мире #художник #Британия #Поп-арт #Дэвид Хокни
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 