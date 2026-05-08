МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Истории о подвигах деда помогли правнуку маршала Малиновского в зоне СВО

Бойцу пришлось неделю просидеть под сгоревшим танком.
Константин Денисов Анна Цепаева 08-05-2026 07:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Правнук легендарного маршала Победы участвовал в освобождении Никольского и Новомихайловки и встретит 9 Мая в зоне спецоперации. В канун праздника Максим Малиновский рассказал, что помогло выполнить все боевые задачи и как история прадеда учит его не сдаваться в критические моменты.

Свой боевой путь Малиновский-младший начинал в рядах 139-го отдельного штурмового батальона. Стал пулеметчиком. А его прадед - впоследствии министр обороны СССР - в Первую мировую был помощником пулеметчика, подносил патроны. Это далеко не единственная параллель между судьбами двух Малиновских. В Великую Отечественную войска под командованием Родиона Яковлевича принимали активное участие в освобождении украинских земель от немецко-фашистских захватчиков. А его правнук теперь борется с националистами.

«Получилось так, что нам пришлось недельку просидеть под сгоревшим танком. И вот мы этот один сухпаек на двоих делили, и в тот момент я понимал, что мне помогут воспоминания о словах отца о подвиге прадеда», - рассказал Максим Малиновский.

Как Малиновскому-младшему удалось выбраться из окружения, когда шансы на успех стремились к нулю, какие задачи он решает сейчас и что рассказывает о прадеде, изменившем ход Великой Отечественной войны. Большой эксклюзивный репортаж смотрите в выпуске новостей в 9 часов утра.

#ВС РФ #ДНР #родион малиновский #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 