Истории о подвигах деда помогли правнуку маршала Малиновского в зоне СВО

Правнук легендарного маршала Победы участвовал в освобождении Никольского и Новомихайловки и встретит 9 Мая в зоне спецоперации. В канун праздника Максим Малиновский рассказал, что помогло выполнить все боевые задачи и как история прадеда учит его не сдаваться в критические моменты.

Свой боевой путь Малиновский-младший начинал в рядах 139-го отдельного штурмового батальона. Стал пулеметчиком. А его прадед - впоследствии министр обороны СССР - в Первую мировую был помощником пулеметчика, подносил патроны. Это далеко не единственная параллель между судьбами двух Малиновских. В Великую Отечественную войска под командованием Родиона Яковлевича принимали активное участие в освобождении украинских земель от немецко-фашистских захватчиков. А его правнук теперь борется с националистами.

«Получилось так, что нам пришлось недельку просидеть под сгоревшим танком. И вот мы этот один сухпаек на двоих делили, и в тот момент я понимал, что мне помогут воспоминания о словах отца о подвиге прадеда», - рассказал Максим Малиновский.

Как Малиновскому-младшему удалось выбраться из окружения, когда шансы на успех стремились к нулю, какие задачи он решает сейчас и что рассказывает о прадеде, изменившем ход Великой Отечественной войны. Большой эксклюзивный репортаж смотрите в выпуске новостей в 9 часов утра.