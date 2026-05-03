Грипп с «кроличьими глазами»: россиян предупредили о болезни, которая подстерегает на даче

Уже через месяц в центральной части России, включая столичный регион и области, ожидается подъем заболеваемости острым вирусным недугом, поражающим почки и сосуды. Подробнее об этом для aif.ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Отмечается, что чаще всего инкубационный период длится от двух до трех недель, однако в некоторых случаях может растягиваться до 45 дней. Все это время человек чувствует себя нормально, даже не подозревая, что вирусы активно размножаются. В зоне повышенного риска находятся дачники и любители шашлыков на природе. Медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если появились признаки необычного гриппа, то есть сильнейший жар, покраснение глаз и боль в пояснице, лучше сразу обратиться к врачу.

Воробьев рассказал, что это типичная картина геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Заражение происходит через высохшие фекалии грызунов, которые на протяжении зимы справляют нужду на даче. При весенней уборки пыль с калом попадает на руки и в рот. Поэтому профессор советует использовать маски и перчатки, а также тщательно мыть руки до того, как садиться за стол.

По словам врача, случаев заражения ГЛПС достаточно много, но диагноз ставят редко, хотя болезнь протекает тяжело и может привести к летальному исходу.

Уточняется, что заболевание возникает внезапно. В первые дни температура подскакивает под 40 градусов и выше, мучает сильная головная боль и упадок сил. Также сильно краснеет кожа лица, шеи, верхние части груди и белки глаз. Человек может жаловаться на туман или «сетки»перед глазами. Позже возникают боли в животе и пояснице, тошнота с рвотой, кожная сыпь, кровотечения из носа и кровоточивость десен. В худшем случае наступает смерть.

Однако лечение существует.

«Рекомендации приема антикоагулянтов, в особенно тяжелых случаях - переливание свежезамороженной плазмы и плазмаферез, появились лет 40 назад, эффективность очень высокая, практически 100%», - комментирует профессор.

В заключении врач отметил, что на данный момент не все врачи знают и умеют лечить эту болезнь. И существует целый регион в Средней России, где за много лет ни разу не поставили ни одного диагноза ГЛПС.

