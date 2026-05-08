МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: количество журналистов на параде будет ограничено из-за формата

Кремль получил большое количество заявок от представителей СМИ.
Константин Денисов 08-05-2026 13:52
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Число журналистов, которые будут освещать Парад Победы на Красной площади, ограничено из-за формата его проведения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, он опроверг сообщения о том, что Кремль отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад. На нем будут присутствовать и российские, и международные журналисты.

Ранее об отзыве у корреспондентов иностранных изданий аккредитации для работы на параде 9 Мая сообщало издание Der Spiegel.

«У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов», - отметил Песков.

Напомним, что в 2026 году в параде не примут участие воспитанники училищ, кадеты и военная техника. В то же время над Красной площадью запланирован пролет пилотажных групп.

#парад #ВС РФ #техника #Дмитрий Песков #журналисты #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 