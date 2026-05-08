Песков: количество журналистов на параде будет ограничено из-за формата

Число журналистов, которые будут освещать Парад Победы на Красной площади, ограничено из-за формата его проведения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, он опроверг сообщения о том, что Кремль отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад. На нем будут присутствовать и российские, и международные журналисты.

Ранее об отзыве у корреспондентов иностранных изданий аккредитации для работы на параде 9 Мая сообщало издание Der Spiegel.

«У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов», - отметил Песков.

Напомним, что в 2026 году в параде не примут участие воспитанники училищ, кадеты и военная техника. В то же время над Красной площадью запланирован пролет пилотажных групп.