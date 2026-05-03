В Астане спели песни военных лет перед празднованием Дня Победы

В Астане прошли мероприятия цикла «Память пылающих лет», приуроченные к 9 Мая. Патриотическая акция прошла в концертном зале Духовно-культурного центра при Успенском кафедральном соборе, сообщили в «Русском доме».

Гости сделали белых журавликов - символ мира, добра и надежды. Участники с интересом включились в творческий процесс.

Организаторы открыли выставку «Освобождение Европы». Она рассказывает о воинах Красной армии, которые освободили европейские страны от нацизма. Посетить выставку можно до 18 мая.

На сцене выступили ансамбли «Станичники», «Зарница», «Пчелка», «Раздолье», «Дуслык» и другие коллективы. Они исполнили песни военных лет: «Баллада о хлебе», «Когда закончится война», «Баллада о матери», попурри на темы песен Великой Отечественной войны, «День Победы», «Дети войны» и другие композиции. Музыкальные номера вызвали живой отклик у зрителей.

Организаторами мероприятий выступили Совет соотечественников и посольство России в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Германии перед 9 Мая перезахоронили останки 80 советских воинов, участвовавших в освобождении Потсдама.