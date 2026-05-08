Фильм «В бой идут одни "старики"» вдохновил Героя России стать космонавтом

Великая Отечественная война принесла огромные страдания, разделила семьи и унесла миллионы жизней. Но даже в самые тяжелые времена любовь оставалась тем светом, который помогал людям выживать, бороться и верить в будущее. Солдаты хранили фотографии жен и детей в нагрудных карманах - рядом с сердцем. Они были талисманом, напоминавшим о том, что нужно выжить любой ценой. Нередко чувства зарождались и на фронте.

«Бабушка - коренная ленинградка. И поехала она на фронт к своему брату, пережив полностью блокаду Ленинграда. И, в общем-то, приехала и увидела у брата подчиненного своего. Это мой дедушка. И с тех пор они не расставались. Это был 43-й год. И дальше всю войну они были вместе. Прожили они очень долгую, счастливую, красивую жизнь, 53 года. В мире согласия, в любви я считаю, что вообще мало кому в жизни везет встретить именно так своего человека. У них были очень-очень красивые, добрые, искренние отношения», - рассказала ведущая «Звезды» Ирина Лосик.

Галина Супян в годы войны была и писарем в штабе и редактором - оформляла наградные боевые листы, вела учет. Благодаря начитанности и блестящей памяти, наверняка, могла бы сделать карьеру. Но она всегда ставила на первое место мужа - в будущем маршала бронетанковых войск Олега Лосика. Куда бы он ни шел, она была опорой и поддержкой, всегда была рядом.

«Перед нашими глазами был пример этих красивых по-настоящему отношений. Бабушка восхищалась, уважала, безусловно, дедушку. Многие, кто с ним работал, кто его хорошо знал, знает, всегда говорили, что это один из самых интеллигентных военачальников нашей армии. Поэтому и с бабушкой он был интеллигентен. Он говорил: "Галочка, как ты прекрасно выглядишь". И даже не важно, что Галочке на тот момент было 65-70 лет. Он ее действительно искренне любил, искренне восхищался, очень уважал», - вспоминает Лосик.

На его счету много громких прорывов и наступательных операций. Второго июля 44-го танковая бригада гвардии полковника Олега Лосика, сломила сопротивление немецких частей в районе деревни Городище в Минской области. А уже на следующий день в числе первых зашла и в сам Минск. Столица Белоруссии пережила три года оккупации. Минск сделал Олега Александровича Лосика народным героем. Но мало, кто знает, что танкистом он мог и не стать. Распорядилась судьба - как и многие сверстники еще до войны он хотел стать военным летчиком. О них, спустя почти двадцать лет снимут самый популярный послевоенный фильм - «В бой идут одни "старики"».

«На фронте все ж такие были. На площадку прилетал именно к лично Леониду Федоровичу командир летного полка, который дислоцировался в Чернигове, он лично сам по своей инициативе прилетал, говорил, что нужно, я все сделаю, на своем командирском самолете», - рассказал актер Рустем Сагдулаев.

В фильме история Ромео и Маши Поповой закончится трагически. После боевых вылетов, оба погибнут. Но в реальной жизни все было иначе. Их персонажи - не художественный вымысел, а прототипы настоящих Героев Советского Союза.

«Линию любви Ромео и Маши именно снята с линии любви Харламова Семена Ильича и Анастасии Васильевны Поповой. Они даже в одно время стали героями Советского Союза, что отражено в документах архива. Есть сведения, что герой Советского Союза Харламов Семен Ильич в период подготовки к фильму «В бой идут одни старики» консультировал Леонида Быкова», - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественного Центрального архива МО РФ Юлия Венгер.

Когда началась война, Наде Поповой было 19. Только в мае 42-го в составе 588-го бомбардировочного авиационного полка она приступила к выполнению первых боевых заданий. Позже этот полк станет известен на весь мир под другим, более громким названием - «Ночные ведьмы». Победу Попова и Харламов встретят вместе. Позже подвиги их эскадрилей, отраженные в фильме «В бой идут одни старики», вдохновят стать военным летчиком и этого Героя России.

«Мне повезло еще в школе начать летать на небольших спортивных самолетах, примерял те заходы на наземные цели или какой-то вираж, боевой разворот, который я видел в фильме. Летая уже на современных МиГах, МиГ-29, я все равно видел отношения людей, которые в этом фильме, такие же, как отношения между современными летчиками в боевом полку, как на земле, так и в воздухе», - рассказал летчик-испытатель Антон Шкаплеров.

А потом он поднялся выше облаков. Стал космонавтом Роскосмоса. На его счету четыре экспедиции, в трех из них он встречал 9 мая на орбите. Во время своей третьей экспедиции, Антон Шкаплеров стал первым человеком в мире, который вывел акцию «Бессмертный полк» на новый, внеземной уровень. Фото своего дедушки Ивана Шкаплерова - участника Великой Отечественной, взял с собой на МКС.

«Здесь есть печати, это печати бортовые, как раз поставлены 9 мая 2018 года. То есть, я его фотографию повесил на панель Международной космической станции, и вот он за 9 мая минимум 16 витков облетел вокруг Земли. Да, на МКС это действительно праздник, и наши коллеги, американцы, европейцы, они полностью поддержали, спрашивали, что это, потому что многие даже не знали об этом иностранцы, но понимали, что это правильно и достойно, чтобы именно подвиг наших дедов, прадедов, которые победили в этой войне, освещался прямо из космоса», - добавил Шкаплеров.

Почти в каждой семье есть уникальные истории любви, которая зародилась в годы Великой Отечественной. Прадедушка корреспондента Елизаветы Прониной Козлов Михаил Матвеевич - старший лейтенант, был разведчиком. Его работа была долго засекречена. Во время очередного боевого выхода он был тяжело ранен и срочно эвакуирован в госпиталь. Там он встретил свою будущую жену. А за два месяца до полной капитуляции фашисткой Германии, у них родилась дочь - бабушка корреспондента.

Даже спустя годы ветераны по-прежнему не любят рассказывать про войну. Но каждый раз, с особой теплотой и нежностью вспоминают о том, что их согревало между боями - весточка из дома или любящие глаза напротив, пусть и в землянке или в условиях, когда точно не можешь быть уверен, что вернешься с боевого задания. Но именно любовь из года в год поддерживала бойцов, и будто талисман, помогала вернуться домой.