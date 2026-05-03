В Волгограде временно поменяют дорожные знаки на «Сталинград»

На основных въездах в город специалисты временно заменят дорожные знаки «Волгоград» на «Сталинград». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменяются на знаки "Сталинград". 10 мая дорожные службы произведут обратную замену», - говорится в материале городской администрации.

Имя «Сталинград» возвращается Волгограду в памятные даты времен Великой Отечественной - 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Такая традиция была принята в 2013 году по решению городских властей в память о героическом прошлом.

В рамках рейса по маршруту «Города Великой Победы» ветераны СВО и их семьи увидели Волгоград, Ростов-на-Дону и Новороссийск. Во время путешествия участники посетили памятные места, музеи и познакомились с историей регионов.