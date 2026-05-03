Современные артисты и бойцы СВО включили легендарную «Землянку» в свой репертуар

В годы Великой Отечественной они согревали душу и помогали выстоять - на передовой и в тылу. Песни фронтовых лет выучили целые поколения. При этом не все знают, как рождались трогательные строки. Знаменитая песня «Землянка» поднимает боевой дух и участникам спецоперации.

Ноябрь 1941 года. К деревне Кашино подошла пехота врага. Немцы заняли соседние дома. Тогда начальник штаба полка Красной армии подполз к зданиям и начал закидывать противника гранатами. Это дало возможность нашим солдатам пойти на прорыв. В тот день с ними были и журналисты, в том числе корреспондент «Красноармейской правды» Алексей Сурков. После всех передряг, промерзший, усталый, в шинели, посеченной осколками, он всю оставшуюся ночь просидел над своим блокнотом в землянке, у солдатской железной печурки. Там и родились строки: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти - четыре шага».

«Это одна из моих любимых песен. Это была любимая песня моего покойного отца. Вот. И когда я к нему приезжал в гости, меня ставили на стульчик. Я стоял, гости собирались, я, значит, пел "В землянке"», - признался заслуженный артист России Валерий Кипелов.

Валерий Кипелов - легендарный рок-музыкант страны. В годы Великой Отечественной один его дед погиб, второй пропал без вести, а отцу еще не было и 18. Сам же Кипелов не раз выступал перед участниками специальной военной операции и их семьями, поддерживает наших военнослужащих, за что был включен в санкционный список Украины. Несмотря на амплуа рокера, он уже включал в свой репертуар песни военных лет - в Питере исполнял «Темную ночь», в Москве - «Землянку».

«Меня иногда обвиняют: "Чего ты там народные песни поешь? Там вроде рок-концерт, да какое это отношение имеет?" И вы знаете, они подпевались прямо вот сразу. Просто это где-то сидит внутри. Это так же, как вот сейчас, знаете, когда я смотрю на пацанов молодых, там 22 года, вот сейчас недавно совсем парень - он 68 дней был один в окружении. Это люди, которые не выросли в Советском Союзе. То есть они не были какие-то идеологически подкованные. Но это все у нас до сих пор сидит, и это никуда не денется», - говорит музыкант.

А еще «Землянку» исполняет не только на концертах, но и в кругу семьи, вместе со своими детьми и Сергей Трофимов. Об этой песне ему рассказывали еще его бабушка и дедушка - участники Великой Отечественной войны.

Впервые песню напечатали лишь в марте 42-го в газете «Комсомольская правда» - отдельная графа с текстом и нотами. Их написал Константин Листов - композитор, музыкальный консультант политуправления Военно-морского флота, друг Суркова. Во многом именно благодаря его вкладу песня получила широкое распространение на фронте и за его пределами.

«Он приехал в Москву после очередной командировки. Дозвонился до Суркова, тот случайно оказался в Москве. Говорит: "Знаешь, у меня есть одно маленькое стихотворение, но это письмо любимой женщине". Утром дед пришел в "Комсомольскую правду", промурлыкал буквально, как он сам сказал, то, что у него получилось», - рассказала внучка Листова Татьяна Мукусева.

В тот день в редакции был и военный журналист, писатель Евгений Воробьев. Он готовился к очередной командировке. Взял с собой гитару. Когда услышал напевы Листова, тут же наиграл мелодию.

«Там же был художник Рерберг, который взял кусочек линолеума. На этом листочке линолеума он выгравировал нотный стан - пять строчек и строчку мелодии песни "В землянке". Тут же она была распечатана и отправлена в действующую армию», - добавила Мукусева.

Сам Сурков признавался, что это его самая известная песня и именно она позже принесла ему больше всего проблем. Все из-за строчки «а до смерти - четыре шага».

«В том же марте ее исполнила певица Лидия Русланова и как бы включила в свои концерты, и уже к июню они даже записали пластинку с этой песней. Цензорам не понравилось, что там такие стихи, что "до тебя мне дойти нелегко, а до смерти - четыре шага". Что это такое, что это за упаднические настроения, и вообще, почему песня такая лирическая? Сейчас надо поднимать дух бойцов, а вы о каком-то там говорите, о какой-то лирике, о какой-то любви, непонятно. И тираж не выпустили. И фактически песню до конца войны не пели, официально по радио или там на пластинках ее не выпускали», - рассказала старший научный сотрудник Российского национального музея музыки Ольга Кузина.

Но песня уже имела огромную популярность у фронтовиков и тех, кто ждал их в тылу, так что запреты попросту не помогли. Пусть не на радио, а в землянках в перерыве между боями или дома в ожидании родных петь ее не перестали.

«Тем не менее Русланова в 45-м году, когда она была у стен Рейхстага, мы знаем, что она все-таки пела эту песню. Сначала это выступление было внутри, но говорят, что там настолько была такая гарь и пыль, что они побоялись, там просто петь было невозможно. И тогда вот она вышла на ступени Рейхстага, и уже концерт продолжался на улице, но она пела эту песню», - добавила Кузина.

«И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Эти строки, адресованные жене, Сурков публиковать не хотел. Но судьба распорядилась иначе. А теперь, спустя десятилетия, не только профессиональные артисты, но и семьи целыми поколениями исполняют эту песню.

Напоминает о родных, поднимает боевой дух теперь эта песня и участникам спецоперации. Исполняют вот так у костра в перерывах между боевыми задачами.

«Эту песню пели наши бабушки, дедушки в годы ВОВ. Теперь мы несем те традиции, также защищаем нашу Родину от врага», - говорит командир отделения рядовой Виктор Яковлев с позывным Хук.

Спустя годы было создано множество вариаций «Землянки», кто-то исполняет ее динамично, в соответствии с современными трендами, кто-то на оригинальную мелодию пишет уже свой другой текст. Многие не помнят ни автора Суркова, ни композитора Листова, песня давно стала народной. Но главное, что тогда, что сейчас смысл ее прост и понятен - не забыть, ради чего солдаты рисковали жизнью. Не абстрактно - «за Родину», а за конкретных людей, жен, матерей, детей. И за жизнь, к которой хотелось вернуться.