Командир отделения БПЛА показал, как дроны крошат логистику ВСУ

Завершив полет, беспилотник возвращается в заданную точку и спускается на парашюте.
Игорь Лапик Дарья Неяскина 08-05-2026 01:30
Подразделения 120-й гвардейской дивизии морской пехоты активно применяют беспилотники ZALA в зоне на стыке ДНР и Днепропетровской области. По полученным данным дроны заходят вглубь обороны противника на расстоянии до 60 км, несмотря на угрозу со стороны вражеских fpv-охотников.

На одном из боевых выходов БПЛА обнаружили украинский пикап. По переданным координатам оперативно применили барражирующий боеприпас, в результате автомобиль загорелся и детонировал, скорее всего, потому, что на нем перевозили боеприпасы.

«Самое главное - это ориентирование. Если ориентируешься в местности и понимаешь, где находится цель, ты можешь сразу же дать корректуру для орудий, для эфпиви, "Молний" и других барражирующих боеприпасов, чтобы быстро и моментально нанести удар», - подчеркнул командир отделения БПЛА с позывным Изюм.

Если фиксируется вражеская самоходная артиллерийская установка, которая обстреливает российские позиции,то по наводке разведчиков вылетает барражирующий снаряд «Ланцет». Это кумулятивный заряд, который прожигает броню и самоходка вспыхивает.

Как пояснил Изюм, «Ланцет» запускается в заданный район. Пока он летит, операторы координируются по радиосвязи с пехотой, отслеживают вражеских охотников и в конце поражают цель прямо через объектив камеры.

Особую роль в уничтожении тылов и перехвате путей снабжения играют как раз дроны дальнего радиуса действия ZALA. После выявления цели в дело идут артиллерия, фугасные авиабомбы, ракеты, а также барражирующие боеприпасы. Завершив полет, беспилотник возвращается в заданную точку и спускается на парашюте.

Корреспондент Игорь Лапик отметил, что место посадки порой опаснее места взлета, поскольку враг может отслеживать дрон, чтобы вычислить позиции операторов. Поэтому бойцы оперативно покидают точку приземления и ищут новую. Отечественные беспилотники демонстрируют рекордную глубину проникновения в тыл до десятков километров, что вынуждены признавать даже украинские аналитики.

#беспилотники #дроны #наш эксклюзив #БПЛА "Зала" #120-я гвардейская дивизия морской пехоты
